Notte Europea dei Musei | tutte le iniziative in programma

Sabato 17 maggio torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, su iniziativa del Ministero francese e con il patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’UNESCO e dell’ICOM, per incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. La Direzione regionale Musei nazionali Campania insieme ai Musei nazionali del Vomero aderisce alla manifestazione, giunta quest’anno alla ventunesima edizione, con l’apertura serale dei musei e siti in tutta la regione al costo simbolico di 1 euro – eccetto le gratuità previste per legge- accompagnata da eventi e iniziative in collaborazione con enti e associazioni del territorio, per promuovere insieme le attività degli Istituti e favorire la conoscenza del patrimonio museale in un’atmosfera inconsueta e particolarmente suggestiva. 🔗Leggi su Ildenaro.it