Notte dei musei in Emilia Romagna | cosa vedere gratis sabato 17 maggio

La Notte dei Musei in Emilia-Romagna, sabato 17 maggio 2025, offre un'opportunità unica per esplorare le meraviglie culturali della regione. I musei resteranno aperti gratuitamente, permettendo di vivere un'esperienza immersiva tra arte, storia e musica, da Bologna ai pittoreschi borghi, per una serata indimenticabile all'insegna del patrimonio e della bellezza.

Bologna 16 maggio 2025 – Sabato 17 maggio, la cultura non va a dormire. In occasione della Notte Europea dei Musei, l’ Emilia-Romagna apre le porte dei suoi musei oltre l’orario consueto, trasformando la sera in un viaggio tra arte, storia, musica e memoria. Dalle città d’arte ai borghi, tra castelli, abbazie, rifugi antiaerei e gallerie contemporanee, una rete di eventi straordinari animerà il territorio, con ingressi gratuiti o simbolici e una programmazione serale pensata per tutte le età per promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale di questo territorio. Ecco una selezione delle iniziative più interessanti, provincia per provincia. Piacenza. Aperti fino a mezzanotte i principali musei cittadini, tra cui Palazzo Farnese, con laboratori per bambini e tour guidati dalle 22 al prezzo simbolico di 1 euro. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte dei musei in Emilia Romagna: cosa vedere gratis sabato 17 maggio

Se ne parla anche su altri siti

Torna la Notte europea dei ricercatori: tutti gli eventi città per città in Emilia-Romagna

Da dire.it: Torna la Notte dei ricercatori, con grandi mostre aperte di sera e visite in notturna a monumenti e luoghi speciali ...

Aperture serali dei musei con biglietto a 1 euro: torna la Notte Europea dei Musei

artribune.com scrive: Il Ministero della Cultura italiano partecipa anche quest’anno alla manifestazione che si svolge in contemporanea in tutta Europa su iniziativa del governo francese con l’obiettivo di incentivare e pr ...

Questo weekend ritorna la Notte dei Musei 2025 per visitare gratis 20 tesori artistici di Roma

Segnala greenme.it: Roma celebra la XV Notte dei Musei il 17 maggio 2025: apertura straordinaria serale dalle 20 alle 2, ingresso a 1€, eventi e spettacoli in circa venti musei civici della capitale.

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.