Notte dei Musei |   anteprima Mondi Sonori Festival

In occasione della Notte dei Musei, sabato 17 maggio alle ore 20 al Museo nazionale degli strumenti musicali a Roma, Peppe Servillo, attore, cantante e interprete tra i più raffinati della scena italiana, porta in scena Marcovaldo, il celebre personaggio nato dalla penna di Italo Calvino. Attraverso un’attenta selezione di racconti e una lettura intensa e teatrale, Servillo dà voce all’eroe tragicomico delle piccole cose, accompagnato dalle sonorità evocative della chitarra classica di Cristiano Califano, che sottolinea i passaggi tra malinconia e ironia. Uno spettacolo che commuove e fa sorridere, sospeso tra prosa, musica e immaginazione, in cui lo sguardo incantato di Marcovaldo, un uomo semplice, spaesato e meravigliato, capace di scorgere frammenti di natura, poesia e umanità anche nella grigia realtà urbana che lo circonda, ci invita a riscoprire la bellezza nascosta del quotidiano. 🔗Leggi su Funweek.it