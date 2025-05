La galleria d'arte GATE 26A di via Carteria, in occasione della Notte dei Musei, presenta l'esposizione "The GVF Files" di Christian Pugnaghi. L'inaugurazione si terrà sabato 17 maggio alle 18, la mostra resterà visitabile fino all'8 giugno. Scrive l'artista in merito alla mostra: "Un. 🔗Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Notte dei Musei, al GATE 26A inaugura l'esposizione "The GVF Files" di Christian Pugnaghi