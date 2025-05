Notte dei Musei 2025 a Roma programma

Sabato 17 maggio 2025, Roma ospiterà la 15esima edizione della Notte dei Musei, una straordinaria celebrazione primaverile delle arti. Promossa da Roma Capitale e organizzata da Zètema Progetto Cultura, l’evento offre un programma ricco di iniziative, mostre e spettacoli, invitando tutti a scoprire la bellezza culturale della città notturna. Radio ufficiale: ...

Sabato 17 maggio si svolgerà la 15esima edizione della Notte dei Musei di Roma, consueta celebrazione primaverile dell’incontro tra le arti promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura. Radio ufficiale: Dimensione Suono Roma.Travel partner: Trainline Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> A partire dalle ore 20.00 di sabato 17 maggio e fino alle 02.00 di domenica 18, gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e molti altri luoghi culturali della Città apriranno straordinariamente al pubblico in orario serale al costo simbolico di 1€ (salvo dove è prevista la gratuità o una tariffazione diversa). Saranno oltre 60 gli spazi a disposizione per un’ offerta culturale che sarà dedicata all’intrattenimento – con circa 100 spettacoli di ogni tipo – ma che non trascurerà l’approfondimento con un’ampia scelta di mostre, visite guidate e laboratori. 🔗Leggi su Funweek.it

