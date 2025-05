Notizie dal mondo ASviS – Data center | investimenti e occupazione in crescita ma l’energia frena l’Italia

Notizie dal mondo ASviS: il settore dei data center in Italia vive una fase di crescita significativa grazie a investimenti e occupazione in aumento. Tuttavia, il costo dell'energia rappresenta un freno allo sviluppo. Riproponiamo un'analisi di Tommaso Tautonico, pubblicata il 6 maggio 2025, che evidenzia come il settore potrebbe attrarre 23 miliardi di euro in risorse.

Riproponiamo il testo di Tommaso Tautonico della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 6 maggio 2025. Secondo l’analisi del think tank Teha Group il settore attirerà risorse per 23 miliardi di euro, triplicando il numero degli addetti. Lombardia protagonista. Incognite legate ai costi energetici e infrastrutture inadeguate. L’Italia può giocare un ruolo da protagonista nel settore dei data center, diventando la quinta potenza europea (7,6% del mercato continentale) e la dodicesima al mondo. È quanto conclude l’analisi del Community Data Center di Teha Group (società di The European House – Ambrosetti), secondo cui il nostro Paese ha il vantaggio di poter sfruttare un modello energetico unico, basato su un mix di fonti energetiche diverse. 🔗Leggi su Ildenaro.it

