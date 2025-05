Note di Luce | piazza Duomo si accende al ritmo di jazz swing blues e musica d’autore

Piazza Duomo si prepara a trasformarsi in un palcoscenico vibrante con "Note di Luce", il nuovo festival musicale presentato oggi a Piacenza. L'evento, organizzato da Confesercenti in collaborazione con il Comune, regalerà tre serate indimenticabili di jazz, swing, blues e musica d'autore, tutte ad ingresso libero per animare la città.

È stato presentato questa mattina, nella sede del Comune di Piacenza, il nuovo festival musicale "Note di Luce", un’iniziativa organizzata da Confesercenti Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza, che animerà piazza Duomo con tre serate ad ingresso libero all’insegna della musica. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Note di Luce": piazza Duomo si "accende" al ritmo di jazz, swing, blues e musica d’autore

Se ne parla anche su altri siti

Note di Luce, nuovo festival musicale per “accendere” piazza Duomo

Scrive piacenzasera.it: Arriva a Piacenza, il nuovo festival musicale “Note di Luce”, iniziativa organizzata da Confesercenti Piacenza in collaborazione con il Comune, che ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021: Se l’Ariston apre al pubblico, scendiamo in piazza!

Scrive il ilsecoloxix: La Commissione di vigilanza Rai ha convocato per martedì il direttore di Rete, Stefano Coletta, per discutere il caso.