Note di Luce nuovo festival musicale per accendere piazza Duomo

Il 16 maggio è stato presentato “Note di Luce”, il nuovo festival musicale destinato a illuminare Piazza Duomo. Organizzato da Confesercenti Piacenza in collaborazione con il Comune, l’evento prevede tre serate gratuite all'insegna della musica d’autore, del jazz e di altre sonorità, promettendo momenti di grande emozione e coinvolgimento per tutta la città.

È stato presentato il 16 maggio in municipio il nuovo festival musicale "Note di Luce", un'iniziativa organizzata da Confesercenti Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza, che animerà Piazza Duomo con tre serate ad ingresso libero all'insegna della musica d'autore, del jazz e del.

