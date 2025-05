Nordio sui femminicidi | ‘segnali d’allarme insufficienti’ nonostante il braccialetto elettronico

Il 15 maggio 2025, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha affrontato in Senato le preoccupazioni sui femminicidi, evidenziando l’insufficienza dei segnali d’allarme nonostante l'uso dei braccialetti elettronici. Il dibattito, riacceso da recenti eventi tragici, ha messo in luce la necessità di rivedere le misure di prevenzione e protezione per le vittime di stalking.

Il 15 maggio 2025, durante il question time al Senato, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto per rispondere a una serie di interrogazioni parlamentari sul funzionamento dei braccialetti elettronici antistalking, dopo il recente riaccendersi del dibattito pubblico e politico in seguito a nuovi casi di femminicidio.

