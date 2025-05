"Nel momento dell’allarme nei confronti di una persona, molto spesso la vittima si trova a una distanza non compatibile con l’intervento delle forze dell’ordine. La vittima deve trovare delle forme di autodifesa, magari rifugiandosi in una chiesa o in una farmacia". Sa quasi di fatalismo la frase pronunciata in Senato al Question time dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito ai recenti problemi di malfunzionamento che hanno riportato in auge la discussione sui braccialetti elettronici. Il dispositivo, imposto alle persone ammesse a godere delle misure alternative alla detenzione, non funzionò nemmeno il giorno in cui Raffaella Marruocco, 61 anni, fu uccisa dal marito a Cerreto d’Esi (Ancona) nel 2023. Proprio la sorella di Raffaella ha tuonato contro le parole del ministro: "Mia sorella non era in chiesa né in farmacia, ma era in casa e non era al sicuro, esiste un posto più sicuro della propria casa? Non so se sia un problema di Gps o di linea, ma le parole del ministro dimostrano che il sistema è sbagliato e che il braccialetto è inutile e serve solo a stressare la vittima. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nordio, nuova polemica: "Il braccialetto suona. Ma può non bastare"