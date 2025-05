Nordio | Il braccialetto elettronico dà l’alert ma sono le donne a dover trovare rifugio

Il braccialetto elettronico “dà un’allerta alla vittima”, ma “le donne devono rifugiarsi in luoghi sicuri”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante il question time al Senato di ieri, giovedì 15 maggio. La frase del guardasigilli ha scatenato dure reazioni dall’opposizioni, dalle associazioni contro la violenza sulle donne e da alcuni parenti di vittime di femminicidi. Nordio ha spiegato che in Italia attualmente sono circa 13mila i braccialetti elettronici attivati, di cui oltre 5.800 per stalking e 7mila per il monitoraggio. Ma secondo il ministro, questo dispositivo “molto spesso è incompatibile con i mezzi di trasporto delle persone” poiché “nel momento dell’allarme nei confronti di una persona, molto spesso la vittima si trova ad una distanza” troppo lunga rispetto alle possibilità di intervento degli agenti”. 🔗Leggi su Tpi.it

