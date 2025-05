Non vogliamo più fare chilometri per un farmaco | malati rari scrivono alla Regione

Malati rari in Abruzzo chiedono un cambiamento. Le principali associazioni, guidate da A.MA.R.E., scrivono all’assessora per richiedere l'adozione della Distribuzione per Conto (Dpc) dei farmaci. Questo sistema, già attivo in molte regioni italiane, potrebbe alleviare le difficoltà di accesso ai trattamenti essenziali, evitando lunghi viaggi per ottenere cure necessarie.

Le principali associazioni dei pazienti rari in Abruzzo, guidate da A.MA.R.E. (Associazione Malattie Rare Ematologiche), chiedono l'adozione della Distribuzione per Conto (Dpc) dei farmaci, un sistema già attivo in molte altre regioni italiane. In una lettera indirizzata all'assessora alla.

