Non vedo indignazione per il riarmo | mi sembra che le emozioni prevalenti fra i giovani siano tre

In un contesto in cui il riarmo si intensifica e risorse vitali vengono distolte dai più bisognosi, sorprende l'assenza di indignazione tra i giovani. Quali emozioni prevalgono davvero? Come è possibile accettare la prospettiva di una guerra imminente senza una reazione collettiva? È tempo di riflettere su queste domande urgenti e sulle conseguenze di tali scelte.

Come mai di fronte alla prospettiva di trasferire enormi risorse, prese soprattutto a discapito dei poveri, verso le armi non emerge una diffusa indignazione? Come può succedere che l'affermazione perentoria sulla ineluttabilità di una guerra entro i prossimi dieci anni contro una potenza nucleare dotata di 6mila testate nucleari non provochi un sussulto nella popolazione? Questa domanda mi pare centrale in questa fase della vita del nostro paese e della sempre incompiuta Unione europea. Si dirà che singole personalità, partiti politici o organizzazioni tutti i giorni ne parlano e esprimono la loro avversione. E' vero però che agli occhi dei più queste posizioni, definite pacifiste o "pacifinte", sembrano fare parte del piccolo cabotaggio politico e politicante per ottenere qualche voto in più.

