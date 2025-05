Non solo Timberland | le scarpe da barca di tendenza più belle in circolazione

Scopri le scarpe da barca più trendy del momento, vere protagoniste del guardaroba moderno. Dimentica il classico stile da marinaio: oggi i mocassini scamosciati si reinvenano, portando freschezza e originalità ai tuoi outfit. Addio ai look da vacanza anni '90; benvenuta eleganza contemporanea! Immergiti in questa nuova moda dal fascino senza tempo.

Le chiamano boat shoes, mocassini da marinaio o semplicemente scarpe da barca scamosciate. Ma una cosa è certa: n on sono più (solo) per le crociere in Costa Azzurra. Si dice addio alle vacanze Anni 90 con look da papà in bermuda: oggi le scarpe da barca si prendono la scena con una nuova allure. Urbana, glamour e decisamente chic. Comode come sneakers, eleganti quanto mocassini, le boat shoes sono il nuovo oggetto del desiderio per chi vuole indossare qualcosa di classico, ma con un twist. Dopo il successo delle Timberland, tornate in vetta ai trend tra il 2024 e il 2025, il modello da marinaio conquista anche altri brand di differenti fasce di prezzo, contaminando passerelle, street style e Instagram. Dalla barca alla passerella: come sono cambiate. Il revival è iniziato silenziosamente, t ra un TikTok e una sfilata, ma ora è impossibile ignorarle. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Non solo Timberland: le scarpe da barca di tendenza più belle in circolazione

