Non si trova personale hotel e ristoranti alla ricerca di 6 mila addetti Tutte le opportunità di lavoro

Il settore dell'ospitalità in Romagna è in grave difficoltà a causa della mancanza di personale, con 6 mila posti da coprire tra hotel e ristoranti. Secondo le analisi della Camera di commercio, nel trimestre maggio-luglio 2025 sono previsti 46.130 ingressi nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, offrendo così molte opportunità di lavoro.

Dalle analisi occupazionali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna, gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, per il trimestre maggio-luglio 2025 sono 46.130. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Non si trova personale, hotel e ristoranti alla ricerca di 6 mila addetti. Tutte le opportunità di lavoro

Approfondimenti da altre fonti

Hotel, lavoro senza diritti

Si legge su ilmanifesto.it: (Lavoro) «Devo pulire almeno tre camere all’ora, per una paga di 2 euro a stanza». Romina è dipendente di una cooperativa che lavora per alcuni hotel del litorale veneto. «A fine giornata il dolore al ...

"Non si trova personale". Problema non solo in riviera

Secondo msn.com: "Non riusciamo ... mancanza di personale. Un tema complesso e dalle innumerevoli sfaccettature che sta condizionando da tempo il mercato del lavoro e che in linea generale trova riscontro con ...

Rialto e l’agriturismo che non trova personale: “Cartelli ovunque, solo 5 telefonate”

Da ilsecoloxix.it: Fin da subito mi sono messo a cercare nuovo personale ma, in tutti questi mesi, ho ricevuto solo 5 telefonate, tra cui quella di un siciliano che mi ha chiamato da Tenerife ma poi non si è più ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sicurezza sul lavoro: l'importanza di una buona formazione

La formazione sulla sicurezza sul lavoro è diventata di vitale importanza: per la legge e per l'incolumità dei lavoratori.