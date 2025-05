Non raccolgono i ' bisogni' dei cani e vengono multati | in 3 beccati dai vigili urbani

A San Nicola la Strada scatta una stretta contro l'inciviltà: i vigili urbani hanno multato tre proprietari di cani per non aver raccolto le deiezioni sui marciapiedi. Le sanzioni di 50 euro sono il risultato di controlli avviati su richiesta dei residenti, volti a contrastare un fenomeno sempre più diffuso e sgradito nella comunità.

