Non ci sarà più Tu sì que vales via il giurato top È Pier Silvio Berlusconi a fare l’annuncio ufficiale

Non ci sarà più "Tu sì que vales": a dare l'annuncio ufficiale è Pier Silvio Berlusconi. Nel frattempo, Maria De Filippi e Paolo Bonolis, due icone della televisione italiana, hanno riunito le loro strade sul piccolo schermo. A fine marzo, la De Filippi è stata ospite di "Avanti un Altro", suggerendo una rinata collaborazione tra i due.

Maria De Filippi e Paolo Bonolis, due tra i volti più iconici della televisione italiana, sono tornati a incrociare i loro percorsi sul piccolo schermo. A fine marzo, infatti, la conduttrice ha partecipato come ospite ad Avanti un Altro, lasciando intendere che la loro storica sintonia artistica sia più viva che mai. Proprio da quel momento si è acceso il tam tam mediatico su un’eventuale collaborazione più stabile tra i due. Le voci, sempre più insistenti, parlavano di una possibile partecipazione di Bonolis alla prossima edizione di Tu Si Que Vales, lo show del sabato sera di Canale 5, come membro della giuria. In un primo momento si era ipotizzato che a lasciare il programma potesse essere Gerry Scotti, impegnato su altri fronti. Poi, però, sono circolate indiscrezioni sul presunto addio di Luciana Littizzetto, alimentando la confusione e il mistero su chi effettivamente avrebbe abbandonato la poltrona da giurato. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

