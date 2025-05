‘Non abbandoniamo Telesia’ incontro del PD presso l’area archeologica dell’antica Telesia

Il Partito Democratico Sannita, insieme ai Circoli Democratici del comprensorio Telesino, invita la comunità a non abbandonare Telesia. Sabato 17 maggio, alle 10:30, si terrà un incontro presso l'Area Archeologica dell'antica città di Telesia, per discutere importanti tematiche locali e promuovere iniziative a sostegno del nostro patrimonio culturale.

La Segreteria provinciale del PD Sannita insieme ai Circoli Democratici del comprensorio Telesino si convocano il prossimo sabato 17 maggio, ore 10:30, presso l'Area Archeologica dell'antica CITTÀ di TELESIA, nel territorio di San Salvatore Telesino, per avviare un nuovo fattivo processo di valorizzazione e tutela del grande patrimonio storico – spesso dimenticato – delle Aree Interne della Campania. Il raduno è previsto presso l'Agriturismo "Corte Ciervo", adiacente alle antiche Mura della città, dove, una volta ultimato un breve sopralluogo dei siti, ci sarà una Riunione in presenza del Sindaco d el comune di San Salvatore Telesino, Fabio Romano, del Segretario provinciale, Giovanni Cacciano e del Resp. Cultura del PD, Raffaele Simone.

