Nomine la giunta regionale ha individuato i vertici di Sviluppumbria Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e Umbria Mobilità

Il 16 maggio, la giunta regionale dell’Umbria ha ufficializzato le nomine per i vertici di tre importanti società partecipate: Sviluppumbria, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e Umbria Mobilità. Dopo aver esaminato le candidature, sono stati individuati i nominativi da proporre alle assemblee, con Luca Ferrucci designato per Sviluppumbria.

La giunta regionale dell'Umbria, nella seduta di oggi 16 maggio, dopo aver visionato le proposte di candidatura inviate per tre importanti società partecipate ha individuato i nominativi da proporre alle assemblee delle società in questione. Sviluppumbria: Luca Ferrucci (curriculum). Scuola.

