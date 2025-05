Noi per voi una giornata dedicata alle emergenze

"Noi per voi" è una giornata dedicata alle emergenze e a chi lavora instancabilmente per affrontarle. Domenica, in via Badia e villa Daccò, ci ritroveremo per onorare il sacrificio di volontari e servizi di emergenza, un anno dopo l'alluvione dello scorso maggio. Un'importante occasione di riflessione e ringraziamento per il coraggio e la solidarietà.

Una giornata di focus sulle emergenze, e di ringraziamento a tutti coloro che aiutano a fronteggiarle. Si tiene domenica, tutto il giorno, e a un anno dall’alluvione dello scorso maggio, la giornata di ringraziamento e approfondimento "Noi per voi". Lo scenario, quello di via Badia e villa Daccò, nel centro del paese. I destinatari la popolazione tutta, ma soprattutto bambini e ragazzi, per i quali sono in programma iniziative a latere. Si parte dunque alle 10, con l’alzabandiera. Alle 10,30 il dibattito Sicurezza del territorio e difesa del suolo" presentazione a cura di Ufficio Tecnico Regionale, Consorzio est Ticino Villoresi, Politecnico di Milano: al centro i cambiamenti climatici, la sicurezza e il rischio, i progetti e le attività a tutela dei cittadini. Alle 11,30 una parentesi musicale con il Concerto per la Pace dell’Orchestra A. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Noi per voi", una giornata dedicata alle emergenze

Cosa riportano altre fonti

"Noi per voi", una giornata dedicata alle emergenze

Scrive ilgiorno.it: Una giornata di focus sulle emergenze, e di ringraziamento a tutti coloro che aiutano a fronteggiarle. Si tiene domenica, ...

I primi vent’anni di Protezione Civile. Giornata di festa

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Torna la giornata dedicata all'emergenza e al soccorso

Da primasaronno.it: L’obiettivo è far vivere ai cittadini e in particolare ai più piccoli una giornata speciale dedicata al mondo dell’emergenza. L’evento è organizzato dal Comune e dal «Sos Mozzate», che per questa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giornata mondiale infanzia e adolescenza: 1 miliardo di minori ? vittima nel mondo di violenze fisiche, sessuali, psicologiche

La pandemia ha esasperato le disuguaglianze, mettendo ulteriormente a rischio la vita, la salute e il futuro dei bambini, soprattutto nelle aree pi? povere del mondo.