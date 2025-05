No papa Leone XIV non ha detto alle persone non migrate dalle vostre terre

La notizia falsa nasce da una lettura fuorviante delle parole del pontefice durante il giubileo delle Chiese Orientali 🔗Leggi su Facta.news © Facta.news - No, papa Leone XIV non ha detto alle persone «non migrate dalle vostre terre»

