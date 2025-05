No al Remigration summit Anpi contro ultradestra | Rifiutiamo il razzismo

Oggi, a Busto Arsizio, l'ANPI Provinciale Varese e ANPI Busto Arsizio rispondono con un presidio antifascista al "Remigration Summit" dell'ultra destra. In un clima di crescente razzismo, affermiamo con fermezza il nostro rifiuto di tali ideologie. L'appuntamento è alle 18 in via Fratelli d'Italia, presso il monumento alla Resistenza. Uniti contro l'odio!

Busto Arsizio (Varese) – È la risposta antifascista al “Remigration summit“ dell’ultra destra: Anpi (Associazione Partigiani) Provinciale Varese e Anpi Busto Arsizio hanno organizzato il presidio che si terrĂ oggi a Busto Arsizio alle ore 18 in via Fratelli d’Italia, presso il monumento alla Resistenza e alla Deportazione. Il “Remigration summit” dell’ultra destra europea, che teorizza le deportazioni di immigrati su base etnica è previsto in territorio varesino domani e la sede, secondo indiscrezioni, sarebbe stata individuata nel Teatro Condominio a Gallarate che ieri smentiva. Tuttavia, proprio sulla cittĂ dei Due Galli, sarebbe aumentata nelle ultime ore l’attenzione da parte delle forze di polizia. I partecipanti al “remigration summit” stanno comunque arrivando: ieri è stato fermato a Malpensa dagli agenti di Polaria, Rasmus Paludan, l’estremista danese appena atterrato. 🔗Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - No al Remigration summit, Anpi contro ultradestra: “Rifiutiamo il razzismo”

