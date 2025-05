nintendo switch 2 sono stati svelati i dettagli di vari upgrade gratis per i giochi switch 1

Con l’avvicinarsi del lancio di Nintendo Switch 2, la casa di Kyoto ha finalmente svelato i dettagli ufficiali sugli aggiornamenti gratuiti previsti per una selezione di giochi già pubblicati su Switch 1. Si tratta di un’iniziativa pensata per facilitare il passaggio alla nuova console, offrendo ai giocatori un’esperienza migliorata senza dover ricomprare i titoli. In tutto, sono 12 i giochi confermati per ricevere upgrade gratuiti a partire dal 5 giugno 2025. Questi aggiornamenti non includono nuovi contenuti, ma puntano a sfruttare le potenzialità dell’hardware di Switch 2, con grafica ottimizzata, frame rate migliorato, supporto HDR e, in alcuni casi, funzionalità social come GameShare (gioco condiviso online o in locale) e GameChat (chat vocale integrata). Ecco la lista dei giochi di Switch 1 che ricevono un update gratis per supportare Nintendo Switch 2: 51 Worldwide Games: compatibilità con GameShare e GameChat per giocare in quattro a 34 giochi. 🔗Leggi su Game-experience.it

