Nintendo Switch 2 Nintendo conferma che il VRR funziona solo in modalità portatile

Nintendo ha finalmente chiarito le caratteristiche della Nintendo Switch 2, confermando che la tecnologia VRR (Variable Refresh Rate) è supportata solo in modalità portatile. Dopo settimane di speculazioni, i giocatori devono ora rassegnarsi a non poter sfruttare questa funzione su TV compatibili, limitando l'esperienza a quella in handheld.

Dopo settimane di dubbi e rettifiche, è arrivata la conferma definitiva da parte di Nintendo: Nintendo Switch 2 supporta la tecnologia VRR (Variable Refresh Rate) esclusivamente in modalità portatile. Chi sperava di beneficiare di questa funzione anche su TV compatibili, utilizzando la console in modalità docked, dovrà per ora rinunciare. Come ricorda Nintendo Life, il VRR consente di sincronizzare la frequenza di aggiornamento del display con il framerate dei giochi, migliorando la fluidità e riducendo problemi come tearing e stuttering, soprattutto nei titoli con framerate instabili. Era quindi una funzionalità molto attesa dagli utenti, specie alla luce delle potenzialità tecniche promesse da Switch 2. Tuttavia, Nintendo ha chiarito che le informazioni inizialmente pubblicate sul proprio sito erano sbagliate, e si è scusata per l'errore.

