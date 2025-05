Nintendo aggiorna 12 titoli per Switch 2 con grafica HDR GameShare e nuove funzionalità

Nintendo ha annunciato aggiornamenti gratuiti per dodici titoli di punta su Nintendo Switch 2, introducendo grafica HDR e nuove funzionalità. A partire dal 5 giugno 2025, i giocatori potranno godere di un'esperienza di gioco potenziata, con miglioramenti visivi e ottimizzazioni pensate per sfruttare al meglio le capacità della console di nuova generazione.

Nintendo ha svelato una serie di aggiornamenti gratuiti dedicati a dodici titoli di punta per Nintendo Switch, studiati appositamente per valorizzare le capacità tecniche della nuova Nintendo Switch 2. Dal 5 giugno 2025, i giocatori potranno beneficiare di miglioramenti grafici e ottimizzazioni delle prestazioni, insieme a innovazioni nelle funzionalità sociali, mentre l'esperienza di gioco diventa .

