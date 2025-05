Nino Frassica colpaccio su Rai 2

Nino Frassica debutta su Rai 2 con "Tele...raccomando", una nuova rubrica di Klaus Davi dedicata ai talenti televisivi. In coincidenza con il 40ennale di "Quelli della notte", il programma, in seconda serata, si propone di eleggere la migliore "raccomandazione" nel panorama dello spettacolo, promettendo sorprese e grandi risate. Non perdertelo!

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE (Festivallo) Proprio nei giorni in cui si celebra il 40ennale di Quelli della notte, la Rai propone uno show condotto e ideato da Nino Frassica in seconda serata su Rai 2 il cui scopo è quello di eleggere la miglior canzone tra le vincitrici di Sanremo. Un omaggio goliardico con Frassica nelle vesti di “direttore artistico” e conduttori che variano ogni puntata. Azzeccata la scelta del martedì visto che Festivallo ha potuto sfruttare gli ottimi traini di Belve e dell’Eurovision, arrivando a 760mila spettatori col 9% di share. Nelle tre puntate trasmesse finora sono stati reinterpretati pezzi come Uomini soli o Vola colomba da attoricantanti quali, tra gli altri, Maurizio Vandelli, Violante Placido, Francesco Pannofino, Bianca Guaccero, Irene Grandi. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Nino Frassica, colpaccio su Rai 2

