Niko Cutugno | Ho scoperto a sette anni che Toto Cutugno era mio padre Aveva due famiglie mi diceva di essere un ingegnere costretto a stare lontano da casa

Niko Cutugno ha scoperto a sette anni che Toto, il famoso cantante, era suo padre. Cresciuto nella confusione di una doppia vita, ha appreso la verità tramite una semplice copertina. Dopo anni di distanza, ha trascorso momenti preziosi con il padre in vista della sua tragica scomparsa, un'esperienza che ha raccontato con emozione e rivelazione.

Il figlio del cantante ha saputo di avere un padre famoso guardando la copertina della Settimana Enigmistica. Dopo tanti anni trascorsi lontani, erano insieme quando il genitore è morto: «In quelle ore ho capito tante cose di me» 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Niko Cutugno: «Ho scoperto a sette anni che Toto Cutugno era mio padre. Aveva due famiglie, mi diceva di essere un ingegnere costretto a stare lontano da casa»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Toto Cutugno, il figlio Niko: «Aveva due famiglie, diceva di essere un ingegnere. Scoprii di essere famoso a 7 anni con la Settimana Enigmistica»

Si legge su msn.com: «Solo a 7 anni ho scoperto che mio padre era uno degli artisti italiani più famosi al mondo». A parlare è Niko, figlio di Toto Cutugno, nato nel 1989 dalla relazione con ...

Toto Cutugno, il figlio Niko: «Aveva due famiglie, diceva di essere un ingegnere. Scoprii che era famoso a 7 anni con la Settimana Enigmistica»

Secondo msn.com: «Solo a 7 anni ho scoperto che mio padre era uno degli artisti italiani più famosi al mondo». A parlare è Niko, figlio di ...

Toto Cutugno, parla il figlio Niko: «Scoprii che era mio padre dalla Settimana Enigmistica. Diceva di fare l’ingegnere»

Scrive msn.com: Riconosciuto solo nel 1997, Niko ricorda: «Lui era già sposato. Per tutta la vita non rinuncerà né a sua moglie né a me e a mia madre. Coltivò due famiglie» ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il piccolo Gabriele Del Moro sconfitto dal male a soli 14 anni

Gabriele Del Moro, che da mesi combatteva una terribile malattia, ieri 31 ottobre, all'ospedale Meyer di Firenze, non ce l'ha fatta.