Giorni di avvicinamento a quello che sarà il penultimo appuntamento della stagione, per una Roma ancora in corsa per l’obiettivo Champions League. Servirà un passo falso di Juventus e Lazio per materializzare il sogno, ma intanto c’è da fare il proprio dovere, a partire da una sfida col Milan, l’ultima all’ Olimpico, da non sbagliare. Gli intrecci con i rossoneri però non riguardano soltanto il campo, ma anche un mercato che vede Saelemaekers e Tammy Abraham in attesa di novità circa il proprio futuro. Proprio dell’inglese vogliamo parlare, un giocatore destinato a lasciare il Milan al termine della stagione, visto che i rossoneri non sembrano convinti di volersi sedere a tavolino per discutere un’ipotetica permanenza. Non rientrando però nei piani del club giallorosso, con il quale è in essere un contratto fino al 2027, urge trovare un nuovo acquirente, e questo potrebbe essersi già palesato: il quotidiano turco Sozcu parla di un Besiktas pronto a fiondarsi su di lui, quella stessa squadra che avrebbe messo gli occhi anche su Zeki Celik. 🔗Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Niente Milan? C’è il Besiktas per Abraham: offerta top pronta per la Roma