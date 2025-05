Niente di nuovo sul fronte turco Senza Trump non c’è la pace

Nel contesto turco, le promesse di cambiamento sembrano svanire, rivelando tensioni irriducibili. Istanbul, Ankara, Antalya: città simbolo di una nazione in cerca di stabilità. Senza la figura controversa di Trump, la pace appare un miraggio, mentre il complesso gioco diplomatico mette in luce le contraddizioni del panorama politico internazionale. Un'analisi delle dinamiche in atto è dunque necessaria.

Istanbul, Ankara, Antalya. La Turchia della presunta “svolta” ha offerto al contrario la rappresentazione plastica delle contraddizioni esistenti nell’attuale quadro politico internazionale. Mentre infuriava il balletto sugli orari del possibile incontro tra le delegazioni ad assetto variabile di Russia e Ucraina, l’unica cosa vera è venuta fuori dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Trump . Niente di nuovo sul fronte turco. Senza Trump non c’è la pace L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Niente di nuovo sul fronte turco. Senza Trump non c’è la pace

Su questo argomento da altre fonti

Video: Il caccia senza pilota turco, KIZILELMA, raggiunge un nuovo traguardo

Come scrive msn.com: Il Bayraktar KIZILELMA, il primo aereo da combattimento senza pilota della Turchia, ha raggiunto un nuovo traguardo nel suo programma di sviluppo. Il test di identificazione del sistema ...

Siria: Ong, nuovo tentativo russo-turco di pattugliare la M4

Scrive ansa.it: (ANSAmed) - BEIRUT, 15 APR - Per un breve tratto di appena cinque chilometri i militari turchi e quelli russi hanno oggi compiuto un nuovo pattugliamento congiunto nella contesa regione siriana di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francia - Macron boccia governo Nuovo fronte popolare: oggi nuove consultazioni

Emmanuel Macron esclude la possibilità di un governo del Nuovo fronte popolare in nome della stabilità istituzionale.