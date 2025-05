di *Enzo Comerci Il Comune di Nicotera, con gravi problemi finanziari e con una popolazione ridotta a lumicino, si permette il lusso di concedere ai Funzionari, Responsabili di Area, la “modesta” indennità di posizione di 18.000,00 all’anno in aggiunta alla retribuzione di risultato ed allo stipendio che già è di tutto rispetto. Questo succede in un Comune, che tira a campare, dove le attività edilizie private sono come mosche bianche, i lavori pubblici, nonostante il momento favorevole con il PNRR, inconsistenti e inadeguati, dove gli insediamenti produttivi e commerciali scompaiono a vista d’occhio, dove il futuro per i pochi giovani è nebuloso, incerto e preoccupante. I Funzionari a capo delle aree, con abbondante supporto, scansando la prosopopea di qualcheduno, non scoppiano di laboriosità stante la situazione. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Nicotera. Comerci: ”sciacqua Rosa e bivi Agnese”