Nico Gonzalez Juve l’argentino scalpita! E spunta il gesto con Scanavino alla Continassa Retroscena

Nico Gonzalez è pronto a brillare con la maglia della Juve! L'argentino, entusiasta, ha fatto il suo ingresso alla Continassa, cogliendo l'occasione per una stretta di mano con l'ad Maurizio Scanavino. Un gesto che segna l'inizio di una nuova avventura, alimentando le aspettative dei tifosi sulla sua integrazione nella squadra.

Nico Gonzalez Juve, l’argentino scalpita! Retroscena Scanavino nell’allenamento di ieri. Nico Gonzalez scalpita. Come raccontato da Tuttosport, ieri l’argentino è stato tra i primi a presentarsi alla Continassa con tanto di stretta di mano all’ad Maurizio Scanavino, presente a bordocampo prima dell’allenamento. Un segnale positivo, di grande concentrazione e dedizione alla causa per uno dei migliori bianconeri dall’arrivo di Tudor. L’ex Fiorentina lavora per prendersi la Juve ed essere protagonista anche nelle ultime due partite di campionato, decisive per la corsa Champions. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, l’argentino scalpita! E spunta il gesto con Scanavino alla Continassa. Retroscena

