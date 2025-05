Netflix rinnova Bridgerton per la quinta e sesta stagione | la stagione 4 arriverà nel 2026 e sarà dedicata a Benedict

Netflix ha ufficialmente rinnovato "Bridgerton" per la quinta e la sesta stagione, sottolineando il suo straordinario successo. La quarta stagione, attesa per il 2026, si concentrerà su Benedict Bridgerton, promettendo nuove avventure romantiche e intrighi nell'affascinante mondo della reggenza. La serie, prodotta da Shondaland, continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo.

Netflix annuncia ufficialmente il rinnovo di Bridgerton per una quinta e una sesta stagione, confermando il successo globale della serie prodotta da Shondaland. La quarta stagione di Bridgerton, attualmente in produzione a Londra, debutterà nel 2026 e sarà incentrata su Benedict Bridgerton, il secondogenito bohémien della famiglia, interpretato da Luke Thompson. Bridgerton stagione 4: trama, cast e anticipazioni. Nella nuova stagione, composta da 8 episodi, Benedict Bridgerton vivrà un’avventura romantica con una misteriosa Dama in Argento, conosciuta durante un ballo in maschera organizzato da sua madre. A differenza dei suoi fratelli, Benedict non è ancora pronto a sistemarsi. almeno fino a quell’incontro destinato a cambiare tutto. Titolo: Bridgerton – Stagione 4. Episodi: 8. Location riprese: Londra, Regno Unito. 🔗Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Netflix rinnova Bridgerton per la quinta e sesta stagione: la stagione 4 arriverà nel 2026 e sarà dedicata a Benedict

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bridgerton, Netflix rinnova la serie per altre due stagioni: confermata la quinta e la sesta

Secondo ciakmagazine.it: Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Bridgerton per una quinta e una sesta stagione. La quarta, in arrivo nel 2026, sarà incentrata ...

Bridgerton 5 e 6, la serie rinnovata per altre due stagioni: quando arriva Bridgerton 4 con Benedict protagonista

Da fanpage.it: Bridgerton è stata rinnovata per una quinta e una sesta stagione su Netflix, come annunciato sui social della piattaforma ...

«Bridgerton» rinnovata fino alla sesta stagione: l’annuncio di Netflix

Secondo msn.com: In attesa della quarta stagione, prevista per il 2026, crescono le aspettative tra gli appassionati della saga ambientata nell'Inghilterra della Reggenza di Redazione Netflix ha ufficializzato il rinn ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bridgerton 4: nuovo trailer, trama e cast ufficiale della stagione in arrivo su Netflix

Netflix ha ufficialmente confermato il rinnovo di Bridgerton per una quinta e una sesta stagione. Intanto cresce l’attesa per la stagione 4, che arriverà nel 2026 e sarà dedicata a Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson.