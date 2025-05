Netflix produce Gears of War con Jon Spaihts 87North e trattative per David Leitch

Netflix sta preparando un adattamento cinematografico di Gears of War, con Jon Spaihts e 87North coinvolti nel progetto. Beatrice Pagan svela che sono in corso trattative per la regia, con David Leitch candidato a dirigere il film. I fan del celebre videogioco possono quindi aspettarsi sviluppi entusiasmanti nei prossimi mesi.

Beatrice Pagan diffonde aggiornamenti interessanti sul prossimo adattamento cinematografico del celebre videogioco, previsto per la piattaforma Netflix. In quest’ottica, fonti interne al settore rivelano che le trattative per la regia del film, intitolato Gears of War, potrebbero vedere l’ingresso di un regista di grande esperienza come David Leitch. Questo progetto, che si preannuncia ambizioso e . L'articolo Netflix produce Gears of War con Jon Spaihts, 87North e trattative per David Leitch è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Netflix produce Gears of War con Jon Spaihts, 87North e trattative per David Leitch

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gears of War – Netflix: David Leitch in trattative per dirigere il film

Riporta drcommodore.it: David Leitch, noto per i suoi lavori su Deadpool 2 e Bullet Train, è in trattative con Netflix per dirigere l’adattamento cinematografico ...

Gears of War: David Leitch in trattative per dirigere il film Netflix

Scrive cinefilos.it: Il regista di Deadpool 2 e The Fall Guy, David Leitch, sarebbe in trattative per dirigere il film Gears of War per Netflix.

Gears of War | David Leitch dirigerà il film

Riporta universalmovies.it: L’adattamento del videogame Gears of War voluto da Netflix avrà in David Leitch in cabina di regia.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Meghan e Harry firmano un contratto pluriennale con Netflix

Da quando si sono allontanati dalla famiglia reale britannica nel gennaio 2020, Meghan Markle e il principe Harry hanno fatto di tutto per mantenere la loro privacy e uscire dai radar per un po', ma torneranno già nel 2021 con Netflix.