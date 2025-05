Netflix lancia il discusso adattamento live action di un celebre manga

Netflix lancia un attesissimo adattamento live action di un famoso manga, rompendo la "maledizione" degli anime trasposti sul grande schermo. Dopo il trionfo di One Piece, il gigante dello streaming si prepara a esplorare nuovi mondi e generi, cercando di affinare la propria formula vincente per conquistare i fan di tutto il mondo.

Dopo aver vissuto per anni sotto la cosiddetta maledizione degli anime live-action, Netflix ha recentemente trovato l’oro, rompendo l’infame schema dei cattivi adattamenti di anime live-action con One Piece. Il successo del live-action di One Piece ha incoraggiato il gigante dello streaming a immergersi ulteriormente negli adattamenti live-action, e questa volta la pallina della roulette è finita sul manga di successo Kakegurui di Homura Kawamoto e Toru Naomura. Rinominato BET, questo adattamento live-action ha suscitato un certo scalpore tra i fan prima della sua uscita, e ora che la serie è finalmente uscita, i fan possono vedere con i loro occhi se questa volta Netflix è riuscita davvero a fare centro o meno. Come promesso, il live-action di Netflix Kakegurui, BET, è stato rilasciato sulla piattaforma oggi, 15 maggio, con tutti e dieci gli episodi in una sola volta. 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Netflix lancia il discusso adattamento live action di un celebre manga

