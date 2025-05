Netflix Ads Suite | annunci integrati con IA e lancio in 12 Paesi EMEA

Netflix ha recentemente svelato la sua nuova suite pubblicitaria, integrata con intelligenza artificiale e lanciata in 12 paesi EMEA. Durante gli Upfront annuali, l'azienda ha presentato agli inserzionisti come questo innovativo framework ottimizzi la gestione degli annunci all'interno della piattaforma, promettendo un'esperienza più mirata e coinvolgente.

Recentemente, durante gli Upfront annuali, Netflix ha presentato agli inserzionisti le novità riguardanti la gestione degli annunci pubblicitari all’interno della piattaforma. L’azienda ha illustrato dettagliatamente come il nuovo framework, basato sull’intelligenza artificiale, permetta agli annunci di integrarsi in modo dinamico con il contenuto visualizzato dall’utente, offrendo così un’esperienza più personalizzata e innovativa. Una tecnologia al . L'articolo Netflix Ads Suite: annunci integrati con IA e lancio in 12 Paesi EMEA è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Netflix Ads Suite: annunci integrati con IA e lancio in 12 Paesi EMEA

Approfondimenti da altre fonti

Netflix lancia la Ads Suite in Italia: tutte le novità per gli inserzionisti

Lo riporta engage.it: Netflix ha scelto il palco del suo terzo Upfront per annunciare l’imminente arrivo nella regione Emea, e dunque anche in Italia, della sua nuova piattaforma pubblicitaria, la Netflix Ads Suite ...

Netflix lancia la sua piattaforma pubblicitaria: come l’intelligenza artificiale trasforma gli annunci

Riporta ecodelcinema.com: Netflix lancia la Netflix Ads Suite, un innovativo strumento pubblicitario attivo negli Stati Uniti e Canada, con un'espansione prevista in 12 Paesi EMEA. Amy Reinhard illustra le nuove funzionalità b ...

Netflix punta sull'AI: ecco come cambieranno le pubblicità per gli abbonati

Segnala hwupgrade.it: Dal 2026, Netflix introdurrà annunci pubblicitari generativi basati su intelligenza artificiale, capaci di integrarsi con le serie e i film in streaming, offrendo contenuti interattivi e personalizzat ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Meghan e Harry firmano un contratto pluriennale con Netflix

Da quando si sono allontanati dalla famiglia reale britannica nel gennaio 2020, Meghan Markle e il principe Harry hanno fatto di tutto per mantenere la loro privacy e uscire dai radar per un po', ma torneranno già nel 2021 con Netflix.