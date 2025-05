Nessun dorma | Draghi e Mattarella svegliano l’Europa e fanno tremare Roma

Nessun dorma: i discorsi di Draghi e Mattarella risuonano come un campanello d’allarme per l’Europa, scuotendo Roma. Con un messaggio univoco, entrambi invocano un’Europa autonoma, distaccandosi dalle illusioni atlantiche. Coincidenza o strategia? A Palazzo Chigi, l’ansia cresce: non si tratta solo di due leader, ma di un cambiamento epocale in atto. Mentre a Bruxelles...

Due discorsi fotocopia, stesso messaggio: basta illusioni atlantiche, l’Europa deve cavarsela da sola. Coincidenza o strategia? A Palazzo Chigi qualcuno comincia a sudare freddo. Altro che coincidenze. Altro che “due grandi uomini di Stato che parlano lo stesso linguaggio”. Mentre a Bruxelles drizzano le orecchie, a Palazzo Chigi c’è chi non smette di porsi domande dopo i due discorsi – praticamente fotocopia – di Mario Draghi e Sergio Mattarella. Due pesi massimi. Entrambi col tono grave di chi ha visto cose che noi umani nemmeno immaginiamo, hanno fatto partire l’eco di un messaggio forte e chiaro: “Europa, sveglia. Se vuoi sopravvivere, devi iniziare a fare da sola.” Tradotto: gli americani non sono più quelli di una volta, il mondo è cambiato, la Russia non sparirà, e l’Unione Europea senza una difesa comune è solo una fiera del cioccolato con la moneta unica. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Nessun dorma”: Draghi e Mattarella svegliano l’Europa (e fanno tremare Roma)

