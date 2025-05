Inserimento a sorpresa dei bianconeri sull’obiettivo di Marotta: possibile offerta a breve per il cartellino del giocatore che ha già un accordo con i nerazzurri Giuntoli non è certo di restare, c’è l’ombra di Chiellini ma anche quella di Massara, anche se le ultime indiscrezioni di calciomercato lo danno al lavoro per la Juventus che verrà. In particolare sul fronte Osimhen, con tutte le difficoltà di una trattativa col Napoli del suo ex presidente Aurelio De Laurentiis. Nessun accordo con l’Inter: blitz improvviso della Juve (LaPresse) – Calciomercato.it In Turchia parlano di accordo tra il club azzurro e il Galatasaray, ma sembra che il nigeriano ambisca a tornare nel calcio d’elite, con la Juve destinazione più che gradita. Osimhen prenderebbe il posto di Dusan Vlahovic, destinato a dire addio nel prossimo mercato estivo dato che non ci sono i presupposti per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. 🔗Leggi su Calciomercato.it

