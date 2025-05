Neonati sepolti nel giardino di casa | Chiara Petrolini in aula la difesa invoca l’infermità mentale L' ex fidanzato | Voglio capire cosa aveva nella mente

Un caso agghiacciante scuote il tribunale di Parma: Chiara Petrolini, 21 anni, è accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati nel giardino di casa. Durante l'udienza preliminare, la difesa invoca l'infermità mentale, mentre l’ex fidanzato esprime il desiderio di comprendere le motivazioni che hanno portato a una tragedia così incomprensibile.

È durata pochi minuti l’udienza preliminare che si è aperta al tribunale di Parma per Chiara Petrolini, la 21enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli neonati nel giardino della casa di famiglia a Vignale di Traversetolo. Due gravidanze portate avanti nel silenzio assoluto, partorite nell’ombra e terminate, secondo l’accusa, con due gesti estremi: l’occultamento e la morte. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Neonati sepolti nel giardino di casa: Chiara Petrolini in aula, la difesa invoca l’infermità mentale. L'ex fidanzato: "Voglio capire cosa aveva nella mente"

