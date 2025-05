neonati sepolti madre ai domiciliari reati irripetibili

Chiara Petrolini, la 22enne di Vignale (Parma), accusata di aver ucciso e soppresso i cadaveri dei due figli appena partoriti, resta ai domiciliari. Ha una "elevatissima capacità mistificatoria ed una non comune determinazione criminale" che però non genera un aggravamento del regime detentivo in quanto i fatti "si sono svolti" in "condizioni non più presenti né ripetibili". È quanto scritto nelle motivazioni della sentenza del 25 febbraio con cui i giudici hanno confermato i domiciliari che Petrolini sconta nella villetta di famiglia dove sono stati sepolti i due neonati. In altre parole, per la Cassazione, la "concretezza della possibilità che Petrolini conosca qualcuno – che come avvenuto con Samuel Granelli, padre di entrambi i bambini deceduti ed a lei legato per anni – riceva in casa ed insieme al quale procrei altri figli per poi ucciderli e sopprimerne il corpo – deve essere saggiata in diretto rapporto alle restrizioni connesse alla detenzione domiciliare che, per quanto consta, non comporta, nella fattispecie, la facoltà di allontanamento, anche temporaneo dall’abitazione". 🔗Leggi su Quotidiano.net

