Neonati sepolti in giardino a Parma Chiara Petrolini e il faccia a faccia con l' ex fidanzato in Tribunale

La tragica vicenda di Chiara Petrolini segna un drammatico capitolo a Parma, con neonati sepolti nel giardino e un rinnovato confronto tra l'imputata e l'ex fidanzato Samuel Granelli in tribunale. Accusata di omicidio premeditato e soppressione di cadavere, l'udienza preliminare è stata rinviata a venerdì prossimo, con Granelli ammesso come parte civile.

Neonati morti a Parma - Procura chiede carcere per Chiara Petrolini

La Procura di Parma ha chiesto il carcere per Chiara Petrolini, la madre 21enne dei due neonati, sepolti nella casa dei suoi genitori a Traversetolo in provincia di Parma.