Neonati sepolti in giardino a Parma Chiara faccia a faccia con l’ex fidanzato in Tribunale

A Parma, la tragica vicenda dei neonati sepolti nel giardino di casa ha visto Chiara, madre dei piccoli, affrontare faccia a faccia l'ex fidanzato, padre dei bimbi. Durante l'udienza preliminare del processo, l'uomo si è costituito parte civile, rendendo evidente il dramma umano che gravita attorno a questa dolorosa storia. Continua a leggere...

La 22enne Chiara, madre dei piccoli seppelliti nel giardino di casa a Traversetolo, ha incontrato faccia a faccia l'ex fidanzato e padre dei bimbi durante l'udienza preliminare del processo a carico della giovane in cui l'uomo si è costituito parte civile.

