Nello zaino migliaia di euro un coltello e chiavi inglesi | denunciato

Un uomo di cinquantacinque anni, di nazionalità romena, è stato denunciato dopo un controllo di routine. Nel suo zaino, le forze dell'ordine hanno trovato attrezzature tipiche dei ladri, tra cui cacciaviti, un coltello e chiavi inglesi. La presenza di questi strumenti ha sollevato sospetti sull'intento del soggetto, che non ha saputo giustificarne il possesso.

L'hanno fermato per un controllo e dentro lo zaino sono stati rinvenuti i classici oggetti usati dai ladri. Alcuni cacciaviti, un coltello di piccole dimensioni e delle chiave inglesi, tutti strumenti che il cinquantacinquenne di nazionalità romena R.M. aveva con sé senza giustificarne il. 🔗Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Nello zaino migliaia di euro, un coltello e chiavi inglesi: denunciato

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scoperto a rubare al supermercato, dallo zaino poi spunta anche un coltello: doppia denuncia per un 47enne

Segnala msn.com: CARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA) - Scoperto a rubare dei generi alimentari al supermercato, un 47enne è finito denunciato e le accuse nei suo confronti si sono aggravate dopo che addosso ...

Tutti stanno comprando questo zaino da 25 euro per viaggiare in aereo

esquire.com scrive: A volte capita di avere uno zaino troppo piccolo o troppo grande per essere portato su un aereo, quindi potrebbe essere utile investire 25 euro per lo zaino KLOSTAIN fatto su misura per le ...

“Sono un ex dipendente Decathlon, ti svelo come puoi avere uno zaino della North Face a 2 euro”: attenzione alla nuova truffa. Ecco come funziona

Riporta ilfattoquotidiano.it: No, è bene metterlo subito in chiaro: Decathlon e the North Face non c’entrano nulla e non c’è nessun escamotage per avere uno zaino a 2 euro; è solo l’ultima trovata delle truffe via ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Attacco a colpi di coltello nel parco di Annecy: un film dell'orrore in pieno giorno

Mentre alcuni bambini giocano nell'area dedicata del parco di Annecy, a pochi passi dal lungolago nell'Alta Savoia, Abdalmasih H.