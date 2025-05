Nelle immagini di Afp il cast di Sirat con Stefania Gadda Richard Bellamy Sergi Lopez Bruno Nunez Jade Oukid e il regista Laxe

Il red carpet di Cannes ha accolto giovedì il cast di "Sirat", il nuovo film di Oliver Laxe, in concorso al 78esimo Festival. Presenti Stefania Gadda, Richard Bellamy, Sergi Lopez, Bruno Nunez e Jade Oukid, il film esplora la cultura rave nel deserto marocchino, promettendo un'esperienza cinematografica unica e coinvolgente.

C annes, 16 mag. (askanews) – Il regista Oliver Laxe, spagnolo con cittadinanza francese, giovedì sera sul red carpet con il cast per la proiezione del suo “Sirat”, film in concorso al 78esimo Festival di Cannes, un road movie ambientato sullo sfondo della cultura rave nel deserto marocchino. Leggi anche › Carlos Sainz, dai motori al red carpet. Il nuovo ambassador L’Oréal incanta Cannes Nelle immagini di Afp il cast con l’attrice italiana Stefania Gadda, l’attore francese Richard Bellamy, l’attrice francese Jade Oukid e il regista Laxe; e ancora la star catalana Sergi Lopez e il collega Bruno Nunez. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo A Cannes 78 il red carpet con il cast di “Sirat”, film di Oliver Laxe iO Donna. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nelle immagini di Afp il cast di Sirat con Stefania Gadda, Richard Bellamy, Sergi Lopez, Bruno Nunez, Jade Oukid e il regista Laxe

