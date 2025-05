Nella Striscia è conto alla rovescia | Netanyahu non sente ragioni e si prepara a lanciare l’offensiva finale

Nella Striscia di Gaza, l'atmosfera è carica di tensione mentre si avvicina l'offensiva finale di Israele, preannunciata da Netanyahu. Ore di apprensione attorniano questa imminente operazione contro Hamas, proprio quando si chiude il tour mediorientale del presidente americano Donald Trump, in un contesto geopolitico sempre più complesso.

Sono ore di apprensione nella Striscia di Gaza, dove da un momento all’altro è atteso l’inizio dell’offensiva militare di Israele, annunciata la scorsa settimana dal primo ministro Benjamin Netanyahu, contro Hamas. In concomitanza con la fine del tour mediorientale del presidente americano Donald Trump, infatti, scade anche l’ultimatum di Tel Aviv, che aveva chiesto – senza però ottenere risposta – al movimento terroristico palestinese di liberare tutti gli ostaggi, così da scongiurare una nuova e massiccia operazione di terra nella Striscia. La scia di sangue. Che la situazione stia degenerando lo hanno capito le famiglie degli ostaggi, che hanno attaccato duramente l’amministrazione di Tel Aviv, preoccupate per l’incolumità dei propri cari a causa dell’annunciata escalation. Come si legge in un comunicato del Forum delle famiglie dei rapiti, “lo Stato di Israele è a poche ore dal fallimento del secolo”, perché Netanyahu “invece di preoccuparsi della liberazione degli ostaggi” e di prodigarsi “per porre fine alla guerra”, sembra preferire prolungare il conflitto sine die. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Nella Striscia è conto alla rovescia: Netanyahu non sente ragioni e si prepara a lanciare l’offensiva finale

