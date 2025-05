Nella Marca è allarme spoofing la truffa con numeri telefonici falsi

Nella Marca è scattato l'allarme spoofing, una truffa che utilizza numeri telefonici falsi. La Polizia di Stato ha ricevuto numerose segnalazioni riguardo a tentativi di frode tramite la tecnica dello spoofing, in cui malintenzionati si spacciano per operatori di polizia o dipendenti di enti pubblici per ingannare i cittadini.

La Polizia di Stato, negli ultimi giorni, ha ricevuto segnalazioni di tentativi di frode telefonica attraverso la cosiddetta tecnica dello “spoofing”. Il cittadino, in particolare, viene contattato da soggetti che si spacciano per operatori di polizia, dipendenti di enti pubblici o di servizi. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Nella Marca è allarme spoofing, la truffa con numeri telefonici falsi

