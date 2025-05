Nel fine settimana lavori lungo i binari | come cambia la circolazione dei treni

Nel fine settimana del 23-25 maggio 2025, la circolazione dei treni nella tratta Lecco-Tirano subirà modifiche a causa di lavori lungo i binari. RFI ha comunicato che il servizio ferroviario sarà interrotto dalle 00:01 di venerdì alle 23:59 di domenica, coinvolgendo i treni regionali. Preparati a un weekend di cambiamenti!

Operai al lavoro nel fine settimana lungo la linea Lecco-Tirano, modifiche alla circolazione ferroviaria dei treni regionali. La comunicazione arriva direttamente da Rfi. La circolazione ferroviaria sarà interrotta dalle ore 00:01 di venerdì 23 maggio alle ore 23:59 di domenica 25 maggio 2025.

