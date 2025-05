Nei sogni non si muore Beabaleari presentano il nuovo disco a Roma

Roma, 16 mag. (askanews) – Il 9 maggio è uscito “Itaca è il divano”, il nuovo singolo delle Beabaleari, duo formato da Diana Tejera e Beatrice Tomassetti. Il brano è il primo estratto dal loro secondo album, “Nei sogni non si muore”, pubblicato da Maqueta Records e distribuito da ADA Music, che sarà presentato ufficialmente il 16 maggio all’Angelo Mai, a Roma. “Itaca è il divano” è uno sguardo sulla condizione umana che si muove per paradossi. Il divano, simbolo di immobilità e stasi, viene presentato come una nuova Itaca – luogo del ritorno, ma anche della contemplazione. Non si tratta di un capriccio linguistico. Il tema attraversa l’intero progetto discografico. Il senso generale è quello di una poetica del fermarsi, che le due autrici descrivono come “viaggio nell’interiorità, nell’immaginazione e nelle derive del pensiero”. 🔗Leggi su Ildenaro.it