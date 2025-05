Nei centri storici troppi ristoranti turistici terribili Bisogna riportare il vero Made in Italy Il monito di Oscar Farinetti

Nei centri storici, i ristoranti turistici offrono spesso un'imitazione del vero Made in Italy. Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, lancia un appello in occasione della giornata della ristorazione: "Se non si tuteleranno le osterie, presto scompariranno". È fondamentale proteggere le tradizioni culinarie autentiche per garantire un futuro gastronomico ricco di qualità e autenticità .

