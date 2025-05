Negoziato sul nucleare americani ottimisti | Intesa con l’Iran a portata di mano

L’accordo finale è a portata di mano. Parola di Donald Trump che vede il traguardo di un’intesa con l’Iran sul nucleare all’orizzonte. "È molto vicina": Teheran "in un certo senso" ha accettato i termini dell’accordo, ha detto il presidente americano senza entrare nei dettagli. La Casa Bianca ha presentato all’Iran durante l’ultimo round di negoziati una proposta di accordo, e il ministro degli esteri iraniano, secondo indiscrezioni, l’ha portata con sé a Teheran per consultazioni con la guida suprema Ali Khameni e il presidente Masoud Pezeshkian. in un’intervista rilasciata a Abc, Ali Shamkhani – consigliere dell’ayatollah Khamenei (foto) – ha lasciato intendere che l’Iran potrebbe considerare la possibilità di rinunciare alle scorte di uranio altamente arricchito, a condizione che gli Usa revochino le sanzioni economiche in vigore. 🔗Leggi su Quotidiano.net

