Ndoye al Napoli tifosi spiazzati | le parole dell’agente confermano tutto

L'agente di Dan Ndoye ha svelato dettagli intriganti sul futuro del calciatore del Bologna, lasciando i tifosi del Napoli spiazzati. Dopo una rete decisiva contro il Milan allo Stadio Olimpico, il giocatore riporta attenzione su di sé, e le sue dichiarazioni aprono a scenari brillanti per il club partenopeo.

Le parole dell’agente di Dan Ndoye sul futuro del calciatore del Bologna aprono a interessanti prospettive che coinvolgono il Napoli: le dichiarazioni sono dirette. É bastata una rete al Bologna allo Stadio Olimpico di Roma contro il Milan per riportare a casa un trofeo, a cinquant’anni dall’ultima volta. La formazione guidata dal tecnico Vincenzo Italiano ha festeggiato la vittoria della Coppa Italia in un tripudio di felicità, ottenuta dopo una prestazione attenta e coordinata da parte della squadra rossoblu, il cui rendimento stagionale è stato di successo. Sopratutto alla luce dei tanti cambiamenti avvenuti, a cominciare dalla guida tecnica, a inizio stagione. Ndoye al Napoli, tifosi spiazzati: le parole dell’agente confermano tutto (LaPresse) – tvplay L’eroe della serata romana è stato Dan Ndoye. 🔗Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Ndoye al Napoli, tifosi spiazzati: le parole dell’agente confermano tutto

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, Ndoye e un precedente ‘pericoloso’ da scongiurare

Da iamnaples.it: Fino a tre mesi fa, quando Kvaratskhelia si era trasferito al Psg, quasi nessun tifoso del Napoli avrebbe utilizzato un qualsiasi bonus scommesse di quelli a disposizione per puntare su Ndoye. Non lo ...

Napoli su Ndoye: spunta già il nome del suo erede a Bologna

Scrive tuttonapoli.net: Il Napoli pensa ancora a Ndoye per l'estate. Lo svizzero piaceva a gennaio e il club azzurro potrebbe tornare alla carica in vista della prossima estate. Il Bologna, però, non vuiole farsi ...

“Il rimpianto Ndoye”: Chiariello rivendica la sua previsione a Radio Crc

Si legge su informazione.it: Umberto Chiariello è tornato a parlare questa mattina a Radio Crc, con toni di rivincita e una punta di rammarico, riflettendo sulla finale di Coppa Italia e sul rendimento sorprendente di Dan Ndoye, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, uccisa a pugni e con un cacciavite: fermato il figlio

Un brutale attentato in provincia di Napoli dove una donna è stata picchiata e pugnalata con un cacciavite.